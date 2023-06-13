CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Bireysel beklentilerden tamamen arınmak zorundayız”

Altını bir kez daha çiziyorum. Önce ülkemizi seviyorsak, partimizi seviyorsak, gelecek ideallerin peşinde koşacaksak, bireysel beklentilerden tümüyle arınmak zorundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. CHP'de köklü bir değişim yaşandığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu değişimin önünün açacağını ve değişimin sonunda da kazanacaklarını söyledi.

“Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık”

Seçimin ardından kendisine yönelik eleştirilerde bulunan gazetecilere seslenen Kılıçdaroğlu, “Değerli arkadaşlarım, bize oy veren 25 milyonu aşkın vatandaşımızla aynı duygularla sandığa gittik. Bir değişim yapacaktık. Ülkemize demokrasiyi getirecektik ve otoriter yönetimi dünya siyaset tarihine armağan edeceğimiz bir başarıyla demokratik yollarla yolcu edecektik. Beklediğimizi alamadık. Yani açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Arkasından elbette ki eleştiriler gelecekti. Bu eleştirilerin tamamını da saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemi satmayan onurlu gazetecilik yapan, haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan kendisini bir anlamda savcı yerine koyup, yargıç yerine koyup, karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir” ifadelerini kullandı.

“Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin”

CHP'nin geleceğini de düşünerek hareket ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapışını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim Cumhuriyet Halk Partisi kültüründen öğrendiğim, aldığım en büyük derslerden birisi de budur” dedi.

“Bireysel beklentilerden tamamen arınmak zorundayız”

CHP'de bir değişim gerçekleştiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ben bu değişimin ve yenilenmenin parçası olmak istiyorum' diyen bütün vatandaşlarıma, yoldaşlarıma, arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir, önce bireysel beklentilerden tamamen arınmak zorundayız. Altını bir kez daha çiziyorum. Önce ülkemizi seviyorsak, partimizi seviyorsak, gelecek ideallerin peşinde koşacaksak, bireysel beklentilerden tümüyle arınmak zorundayız. Çünkü yine bize öğrettiler. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Asıl hedefimiz budur” ifadelerine yer verdi.

“Değişimin önünü sonuna kadar açacağım”

Her türlü değişime olumlu baktıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Bu partiyi gerçek anlamda çağdaş ve uygar bir parti yapacağız. Kurultay kararımızın temelinde de bu yatar. Hiçbir zaman hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Sonuna kadar. Bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin kadınlarına siyaset yapma hakkını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bütün bu mücadelelerin sonunda hiç kimse endişe etmesin. Mutlaka kazanacağız” dedi.