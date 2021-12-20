CHP Lideri Kılıçdaroğlu: “Faizin falan indiği yok. Hayal aleminde yaşıyorlar”

Bankalar o krediyi alıyorlar, hazine borçlanmak istiyor, yüzde 14'ten aldığı krediyi yüzde 22'den hazineye satıyor. Banka hiçbir şey yapmıyor. Kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti ağırladı. CHP Genel Merkezinde gerçekleşen buluşmada ekonomik durumun, sosyal yaşamın ve dış politikanın değerlendirildiği öğrenildi.

“Bu ülkede yaşayan, bu ülkede üretim yapan, üretim yapmayıp çalışan herkesin konuşmaya hakkı var”

Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede yaşayan, bu ülkede üretim yapan, üretim yapmayıp çalışan herkesin konuşmaya hakkı var. ‘Siz konuşmayın ben konuşacağım' diyor. Sonrada kalkıyor dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Demokrasinin d'sinden dahi haberi yok. Gidin kime sorarsanız sorun en büyük dertleri şu; ‘önümüzü göremiyoruz, dolar ne olacak bilmiyoruz' diyor” diye konuştu.

“Faizin falan indiği yok. Hayal aleminde yaşıyorlar”

Yapılan faiz indirimini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Hangi faiz indi? Esnafın, çiftçinin, tüccarın faizi, kredi kullanana vatandaşın faizi indi mi? Hayır hiç kimsenin faizi inmedi. Kimin faizi indi? Merkez Bankası bankalara kredi açarsa onun faizi indi. İyi de vatandaşa yansıyan bir şey yok. Merkez Bankası düşük faizle kredi açıyor. Bankalar o krediyi alıyorlar, hazine borçlanmak istiyor, yüzde 14'ten aldığı krediyi yüzde 22'den hazineye satıyor. Banka hiçbir şey yapmıyor. Kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, belirli holding patronlarından randevu talebinin olup olmadığına yönelik soruya böyle bir talebin olmadığını, olduysa da kendisinin haberinin olmadığını söyledi.