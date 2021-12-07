CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Emel Yıldırım'ı son yolculuğa uğurladı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci Emel Yıldırım, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde Yıldırım için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına CHP lideri Kılıçdaroğlu, çok sayıda siyasinin yanı sıra ailesi katıldı. Yıldırım'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

62 yaşında hayatını kaybeden Yıldırım'ın cenazesinde, eşi Erdoğan Yıldırım, oğlu Tunç Yıldırım, babası ve kız kardeşi gözyaşı döktü.