CHP lideri Kılıçdaroğlu, İktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof.
Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze törenine katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze törenine katıldı. Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bulutay'ın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul Feriköy Mezarlığına gönderildi.
Törende Kılıçdaroğlu'na Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi eşlik etti.