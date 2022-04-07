İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu. İftarı beklerken işçilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin sorunlarını dinleyerek iktidara geldikleri zaman ne gibi çözümler getireceklerini anlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.