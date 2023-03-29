CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezinde ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

“İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz”

Görüşme sonrası basın açıklamasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Lütfedip çağrımıza olumlu yanıt verip bizi kabul ettiği için kendisine ve arkadaşlara yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok sorununu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili hangi çözümleri ürettiğimizi de ilettik. Bu konuda biz bir kanun teklifi hazırlıyoruz deprem bölgesi ile ilgili. Kanun teklifi ile deprem bölgesinde yaşanan sorunları gidermek ve deprem bölgesinden ayrılan kişilerin tekrar deprem bölgesine gelmelerini sağlamak için. O konuda da genel başkana ayrıntılı bir bilgi verdim. Önümüzdeki günlerde de bu kanun teklifimizi de meclise sunacağız. İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam Sayın İnce'de o kadar duyarlı” dedi.

“İlkelerimiz çok nettir”

Türkiye siyasetinde ittifakların olabileceğini ancak bunların çıkarlardan oluşmaması gerektiğini söyleyen Muharrem İnce, “İlkelerimiz çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına FETÖ'süne, IŞİD'ine aklınıza kim geliyorsa karşıyız. Kadın hakları konusunda çok kararıyız. Asla geri adım atmayız. Sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz, duruşumuz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının ‘adaylıktan çekilecek misiniz' sorusuna cevap veren İnce, “Hayır, öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler sağdan soldan ateş ediyor bize. Biz de Köroğlu gibi vuruşmaya devam edeceğiz” dedi.