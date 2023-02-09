CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin yüreği yanıyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen yaralı depremzedeleri ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin yüreği yanıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, depremde yaralanan depremzedeleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretinin ardından hastane önünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yaşanan afetin kolay bir şey olmadığını belirterek, “Türkiye'nin yüreği yanıyor. Kurtuldukları için yaşadıkları travmanın hala izlerini görüyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar, çaba harcıyorlar. Yoğun bakımda olan hastalar var. Onların da bir an önce sağlığına kavuşmaları en büyük arzularımızdan birisidir. Belediyeler, belediye başkanlarımız çalışıyor. Hastalara ulaşmaya çalışıyorlar. Enkaz altında kalanlar var. İnsan bu gibi durumda ne söyleyeceğini tasarlayamıyor, çok büyük acılar var” diye konuştu.