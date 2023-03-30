CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 10. Cumhurbaşkanı Sezer'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 14'üncü Anayasa Mahkemesi Başkanı ve 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 14'üncü Anayasa Mahkemesi Başkanı ve 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde ziyaret etti. İkili arasında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezer, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini belirterek, “Başarılar diliyorum” dedi.