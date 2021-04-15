CHP Milletvekili Tekin'den sağlık çalışanlarına ziyaret

Yıl Hastanesi'ni ziyaret eden CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Covid-19 pandemisinin başından bu yana bu süreçte en fazla görev üstelenen meslek grubunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yıl Hastanesi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu ve sağlık çalışanlarıyla görüştü. Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Lale, Başhekim Doç. Dr. Erden Kılıç, Genel Koordinatör Tarık Purtuloğlu ve Hastane Müdürü Ufuk Yekbaşlı'nın hazır bulunduğu görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşti. Gürsel Tekin, sağlık çalışanlarına pandemi sürecindeki katkıları ve fedakarca çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

“Amacımız pandemi süreci ve sonrasında halkımızın sağlık taleplerini en iyi şekilde karşılamak”

100. Yıl Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Lale ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Biz 100. Yıl grubu olarak pandemi döneminde vatandaşların en iyi sağlık hizmetini alması için her türlü çabayı sarf ettik. Gerek teknolojik alt yapımız gerekse hekim kadromuzu güçlendirdik. Amacımız pandemi süreci ve sonrasında halkımızın sağlık taleplerini en iyi şekilde karşılamak” dedi.

“Halkımız 7'den 70'e herkes elini taşın altına koymalı”

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de pandemiyi en az hasarla atlatmak için önemli bir sınav verdiğini söyledi. Gerek kamu gerekse özel hastanelerin üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştığının altını çizen Başhekim Kılıç, “Devletimizin pandemi ile mücadelesinde 100. Yıl grubu olarak biz de her türlü katkıyı sunuyoruz. Gerek alanında uzman hekimlerimiz gerekse yardımcı personelimizle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden gayret sarf ediyoruz. Sadece hastaneye gelen hastalarımız değil evinde sağlık talebinde bulunan tüm vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarından hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Herkesin pandemi döneminde uyarıları dikkate alması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Kılıç, “Bu sadece devletin aldığı tedbirlerle baş edilecek bir süreç değil. Halkımız 7'den 70'e herkes elini taşın altına koymalı. Kurallara uymalı. Virüsün şakası yok” açıklamasında bulundu.

Ziyaret günün anısına plaket takdimi ile sona erdi.