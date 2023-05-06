İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

CHP otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı

Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) ait seçim otobüsü, seyir halinde iken Çankaya’daki Sıhhiye Köprüsü’ne sıkıştı.

Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait seçim otobüsü, seyir halinde iken Çankaya'daki Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı.


Seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara'yı turlayan CHP'ye ait seçim otobüsü, Çankaya Sıhhiye'den geçtiği sırada köprüye sıkıştı. Yüksekliği köprüden daha fazla olduğu öğrenilen otobüs, lastiklerindeki havanın indirilmesiyle 5 dakika sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.