CHP Sözcüsü Öztrak: “Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez”

Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. DBP'li Salihe Aydeniz'in polise tokat atmasını eleştirmesine tepki gösteren Ahmet Türk'e cevap veren Öztrak, “Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez” dedi. Öztrak, “Tabii olayın öncesini biz bilmiyorduk. Orada yoktuk. Milletvekili sakin olmak zorundadır, itidalli olmak zorundadır. Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez” dedi.

“Milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde karar vereceklerdir”

Polise tokat atan Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda parti olarak tutumlarının ne olacağının sorulması üzerine Öztrak, “Ne zamandan beri dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup kararı alınıyormuş? Daha dosya komisyona gelmemiş. Arkadaşlarımız dosyanın kapağını açıp içerisinde ne var ne yok görmemişler. Eğer bu konuda grup kararı almak da mümkün değilse, hukuka saygılı bir parti olarak milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde karar vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

DBP'li Salihe Aydeniz'in polise tokat atmasının ardından Faik Öztrak'ın “Polise tokat atılmaz” sözlerine tepki gösteren Ahmet Türk, Mardin İl Kongresi'nde, “Peki bunlara nasıl güveneceğiz, bunlarla nasıl yürüyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.