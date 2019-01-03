CHP Sözcüsü Öztrak: "Vatandaşın 25 kuruş ödeyecek hali olmadığı ortaya çıktı"

Ben şimdi bir öneride bulunacağım. Çevreyi korumak için iki tane yöntem vardır, ya kirleteni cezalandırırsınız ya da kirletmeyeni ödüllendirirsiniz. Vatandaşımızın daha fazla mağdur olmasını önlemek için poşet kullanmayanı ödüllendirecek bir yöntemi poşet kullananı cezalandıran yöntem yerine mutlaka getirmelerini öneririm" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK'nın gündeminde enflasyon verilerinin olduğunu aktardı. Marketlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmaya başlamasına ilişkin Öztrak, “Vatandaşın 25 kuruş ödeyecek hali olmadığı ortaya çıktı. Vatandaş markete el arabasıyla gidiyor. Marketten çıkarken poşet almıyor götürüyor montunun içine marketten satın aldığı malları sarıyor. Ben şimdi bir öneride bulunacağım. Çevreyi korumak için iki tane yöntem vardır, ya kirleteni cezalandırırsınız ya da kirletmeyeni ödüllendirirsiniz. Vatandaşımızın daha fazla mağdur olmasını önlemek için poşet kullanmayanı ödüllendirecek bir yöntemi poşet kullananı cezalandıran yöntem yerine mutlaka getirmelerini öneririm. Bu pahalılıkta yarasına derdine merhem olacak uygulama budur” ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti ile yapılan müzakereler olumlu bir şekilde devam ediyor"

Türkiye'nin hızla 1994 koşullarına döndüğünü öne süren Öztrak, seçimler için yapılan her aspirin tedavisinin Türkiye'yi hızla IMF kapısına doğru sürüklediğini savundu. Öztrak, “Tekrar soruyorum seçimlerden sonra IMF ile bir anlaşma yapacak mısınız? Kapalı kapılar ardında sıcak paracılara, faiz lobilerine yaptığınızı duyduğumuz açıklamaları milletimize de yapmanız boynunuzun borcudur” şeklinde konuştu.

İYİ Parti ile yürütülen ittifak sürecinde yeni illerin ittifak kapsamına alındığının ifade edildiğinin sorulması üzerine Öztrak, “İYİ Parti ile yapılan müzakereler olumlu bir şekilde devam ediyor. Hep söylüyorum arkadaşlarımızın kapalı kapılar ardında yapmış oldukları müzakereleri, müzakereler devam ederken nereye nasıl gelindi bununla ilgili açıklama yapmak o müzakerelere zarar verir” açıklamasında bulundu.

CHP'den Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifasına yönelik bazı taleplerin olduğu hatırlatılarak bugünkü MYK'da bu konunun görüşülüp görüşülmediği sorusuna Öztrak, “Sayın Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olurken aynı zamanda TBMM Başkanı unvanını da makamını da işgal etmesinin hukuken ne anlama geldiği kamuoyunda yeterince tartışıldı. Hem belediye başkanlığı hem de TBMM Başkanlığını kaybedip eldeki bulgurdan olmamanın hesabını yapmaktadırlar” yanıtını verdi.

Öztrak, maaşlarda enflasyon düzeltmesinin ne memurun ne de emeklinin derdine derman olmayacağının açık olduğunu ifade etti.

ABD'den FETÖ'nün iadesini konuşmak üzere gelen heyetin adliyede video konferans yöntemiyle FETÖ'den cezaevinde olan Kemal Batmaz'ı dinlediklerinin hatırlatılması üzerine Öztrak, "Bizim kendi hükümranlık alanımızda yabancı bir ülkenin gelip de ifade alması ne demek" dedi.