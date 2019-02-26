CHP Sözcüsü Öztrak'tan DSP'ye 'Atatürkçülük' cevabı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DSP Genel Başkanı Aksakal'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine ilişkin, “CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve ‘iki büyük eserimden biridir' dediği partidir. Biz Atatürkçülüğü kimseden öğrenmek durumunda değiliz. Bir seçim sürecine giriyoruz, çok ilginçtir bir muhalefet partisi iktidar partisiyle uğraşmak yerine ana muhalefet partisi ile uğraşmayı tercih ediyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, ekonomi masasının koordinatörlüğünde PM üyeleri ve milletvekillerinin tüm Türkiye'deki şehirleri krizle ilgili gözlemlerde bulunmak, bunlarla ilgili vatandaşın sıkıntılarını kendilerine iletmek amacıyla tüm toplum kesimlerini dinlediğini anlatarak, 13 maddelik bir önlem programını ortaya koyduklarını hatırlattı. Öztrak, bu programda söylenen şeylerin Türkiye'de bir önce uygulanması gereken tedbirler olduğunu belirterek, bunların hiçbirisinin uygulanmadığını ifade etti. Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Milleti kuru soğan, domates, biber için 2 saat kuyruğa soktular. Neymiş ucuz vereceklermiş. Ondan sonra dediler ki bu kuyruk refah kuyruğu. O kuyruklarda fakir fukara, emekli, dar gelirli bekliyor. Şimdi bu kuyruklarda ikişer kiloluk paketlerde kuru fasulye, mercimek, nohut satacaklarmış. Ne söylemiştim yakında bu tanzim satış mağazaları dedikleri çadırlarda margarinde, deterjanda, ampul de satacaklar. Milleti de burada kuyruklara sokacaklar. Ülke savaşa girmemiş, doğal bir afet yok. Milletimize söylüyorum eğer bunlara sarı kart gösterilmezse ülkeye yeniden karne dönemi geliyor.”

"Bizim sicilimizde koskoca bir Kurtuluş Savaşı ve onun başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk var"

Ekonominin emir komutayla tehditle götürülmeye çalışıldığını savunan Öztrak, “Asıl hedefleri seçimlere kadar enflasyonu düşük göstermek. 2001 krizinden sonra mali bünyeleri büyük bedeller ödenerek sağlamlaştırılan bankalarımızı yeniden sıkıntılı duruma düşürecek bir takım tedbirler alıyorlar” diye konuştu.

“Tüm yurttaşlarımıza hain, terörist demesini kabul edemeyiz” diyen Öztrak, “Orada bir duracak. Bizim sicilimizde koskoca bir Kurtuluş Savaşı ve onun başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk var. Savcılar mahkemeler ellerinde varsa bir delil götürürler mahkemeye verirler. Çok şükür bizim iki cihanda da veremeyeceğimiz hesabımız yok. Bunların derdi 31 Mart'a kadar iş konuşulmasın, aş konuşulmasın” açıklamasında bulundu.

“Biz Atatürkçülüğü kimseden öğrenmek durumunda değiliz”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın CHP'ye yönelik , “Gardrop Atatürkçüleri elbet bir gün halkın şamarını yiyecek. Biz ülke bölünmesin derdindeyiz, siz oylar bölünmesin derdindesiniz” yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve ‘iki büyük eserimden biridir' dediği partidir. Biz Atatürkçülüğü kimseden öğrenmek durumunda değiliz. Bir seçim sürecine giriyoruz, çok ilginçtir bir muhalefet partisi iktidar partisiyle uğraşmak yerine ana muhalefet partisi ile uğraşmayı tercih ediyor. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman ben böyle bir atışmanın milletimizin sorunlarını çözmek bakımından da hiçbir kıymeti olmayacağını düşünüyorum. O nedenle bu sözlere cevap vermeyi uygun bulmuyorum.”

"Burada bir adli sorun var"

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının ilçe seçim kurulunca düşürülmesiyle ilgili soru üzerine Öztrak, "Öyle görünüyor ki burada bir adli sorun var, bununla ilgili olarak belediye başkan adayımız ve örgütümüz itiraz etmiş durumda. Bu itirazın olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.