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CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kocaoğlu'nun eleştirilerine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’nin siyasi proje mutfağının olmadığı yönündeki eleştirilerine ilişkin, "Bunlar Aziz Kocaoğlu’nun kendi değerlendirmeleri.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin siyasi proje mutfağının olmadığı yönündeki eleştirilerine ilişkin, "Bunlar Aziz Kocaoğlu'nun kendi değerlendirmeleri. Aslında tüm aday adaylarımız bu tür değerlendirmelerini kamuoyu önünde değil partinin içinde yapabilirler. Bunun kamuoyu önünde yapılmasının kimlerin değirmenine su taşıdığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, İzmir adayının henüz açıklanmadığı hatırlatılarak, mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olacağı yönünde bir açıklama yaptığı ve bunun bugünkü MYK'da değerlendirilip değerlendirilmediğinin sorulması üzerine, “Sayın Kocaoğlu aday adaylarımızdan bir tanesi. Bu arada Büyükşehir Belediye başkanımız. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler nedeniyle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama diğer tüm aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.



İstanbul ve Ankara ilçeleri ilk PM'de açıklanacak


İstanbul ve Ankara ilçelerinin ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine Öztrak, "Bütün adaylarımızın bir an önce açıklanması için arkadaşlarımız hızla çalışıyorlar. Mümkün olursa yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında bu adayları açıklamaya çalışacaklarını bana ifade ettiler” açıklamasında bulundu.



"Tüm aday adaylarımız bu tür değerlendirmelerini kamuoyu önünde değil partinin içinde yapabilirler"


Bir başka gazetecinin Aziz Kocaoğlu'nun, CHP'nin siyasi proje mutfağının olmadığı yönündeki eleştirilerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:


"Bunlar Aziz Kocaoğlu'nun kendi değerlendirmeleri. Aslında tüm aday adaylarımız bu tür değerlendirmelerini kamuoyu önünde değil partinin içinde yapabilirler. Bunun kamuoyu önünde yapılmasının kimlerin değirmenine su taşıdığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

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