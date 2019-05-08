CHP ve DSP heyetleri bir araya geldi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından CHP ve DSP heyetleri, DSP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP ve DSP heyetleri, DSP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeye CHP adına Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, DSP'den ise Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ve Genel Sekreter Müzeyyen Okur katıldı. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Torun, 31 Mart seçimlerinden sonraki süreci ve içinde bulundukları durumu değerlendirdiklerini söyleyerek, bu görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin son haftada içine sürüklendiği demokrasi ve hukuk mücadelesinin değerlendirmesini yapmak üzere görüştüklerini kaydeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Erçelebi ise, DSP'nin her zaman hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yaşaması için mücadele ettiğini söyleyerek, “Bugün de demokrasinin yaşaması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Rahmetli Başkanımız Bülent Ecevit'in söylediği gibi bizim iki gücümüz var; hak ve halk. Bugün hakkın ve halkın mücadelesine veriyoruz, vereceğiz” diye konuştu.

Bugün aldıkları bilgiler çerçevesinde Genel Başkan Önder Aksakal'ın Cumartesi günü Başkanlık Kurulunu, Pazar günü ise Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı bilgisini veren Erçelebi, toplantılarda gündemi değerlendireceklerini belirterek, “Demokrasi de hukuk da hepimize gereklidir. Lazım olduğu zaman aramayalım, kaybetmeden sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

DSP, 23 Haziran'daki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na destek verip vermeyeceğini yetkili kurullar ile görüşüp karara bağlayacak.