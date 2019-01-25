CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptıkları ortak basın açıklamasında, CHP ve İYİ Parti'nin demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini hayata geçirdiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Bizim demokrasi tarihinde ilk imzayı atma gibi bir geleneğimiz var. Bu kez yine güzel bir demokrasi geleneğine ortak imza atıyoruz. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini İYİ Parti ile hayata geçiriyoruz. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz, huzur içinde birlikte yaşama mücadelesi veriyoruz. Kavgadan yana değiliz, barıştan, huzurdan yanayız. İsteriz ki bütün belediye başkanlarımız kentlerini huzur içinde yönetsinler ve yönetirken de hiçbir ayrımcılık yapmasınlar, bütün vatandaşları kucaklasınlar. İYİ Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. İki arkadaş İYİ Parti'den, iki arkadaş CHP'den uzun çaba gösterdiler, biz genel başkanlara hazır bir liste getirdiler. Emeği ödüllendirmek gerekiyorsa dört arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bizler bu uzlaşma kültürünü bu bağlamda, geniş bağlamda Türkiye'nin önüne koyduğumuz için mutluyum” dedi.

“Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden, onları tahkir eden bir dil kullanmadık"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise, ilk işbirliği kararını CHP Genel Merkezi'nde aldıklarını hatırlatarak, “Bugün sonuçlandığını paylaşmak üzere İYİ Parti Genel Merkezi'nden iki genel başkan olarak sizlerle bir aradayız. Bende CHP'nin ve İYİ Parti'nin temsilcisi olan bu iki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler ama durum iyi. Uzun bir süreçti. Türkiye'de ortak çıkarların ortaya koyulabileceğini, kişisellikten uzak bir çalışma yapılabileceğini Türkiye'ye bu arkadaşlarımız sağlamış oldular” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin coğrafyası, jeopolitik konumu nedeniyle hem iktidarın hem muhalefetin Türkiye ile hedefleri olan grup, ülke veya terör örgütleri konusunda dikkatli olması gerektiğini, Türkiye'yi korumak için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini, her iki genel başkan olarak defalarca bu tür problemlerde iktidarın yanında durduklarını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

“Burada bir sorun yok, bunlar hep olacak ve devam edecek Türkiye'nin coğrafyası nedeniyle. Ama biz yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde muhtar, belediye meclis üyesi, il belediye başkanı seçeceğiz. Dolayısıyla savaş tamtamları eşliğinde çok kutuplaştırıcı, milleti birbirine düşüren bu tür işbirliklerinin arkasında duran iki siyasi partinin de kurumsal sistemi içerisinde yöneticisi var, taraftarı, seçmeni var. Nasıl ki Cumhur İttifakı'nı oluşturanların olduğu gibi. Sayın Kılıçdaroğlu da, ben de bu zamana kadar Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden, onları tahkir eden bir dil kullanmadık. Biz bütün bunlara rağmen huzurun, kardeşliğin ve seçimlerin sadece yerel seçimler olduğunu ve o yerel seçimlerde aday olan arkadaşlarımızın projelerinin tartışılacağı, o ile, ilçeye ve o beldeye hangi hizmetlerin yapılacağının adaylar tarafından yapılacağını sağlayacağız.”