CHP ve İyi Parti'den Taşdelen'e kutlama ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe yönetimi ile İyi Parti Çankaya ilçe yönetimi yeniden Çankaya Belediye Başkanlığına rekor bir oyla seçilen Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek, seçim başarısı dolayısıyla kutladılar.

Taşdelen'e yeni görev döneminde başarılar dileyen parti temsilcileri, seçim zaferi ve Ankara'ya etkileri üzerine sohbet ederek, Başkent'in yeni dönemde hak ettiği değeri bulacağına inandıklarını söyledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Çankaya İlçe Başkanları ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Beraberindeki Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının da yer aldığı yönetim kurulu üyeleriyle Taşdelen'i makamında ziyaret eden CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, seçim sürecini başarıyla tamamlarken yeni deneyimlerin yeni modeller oluşmasına da yol açtığını dile getirdi.

Seçim sürecinin başladığı ilk günden sandık sayım sonuçlarının kesinleşmesine kadar özveriyle çalışan gönüllülerin de katkılarıyla Çankaya ve Ankara için önemli sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Yıldırım, “Şimdi Başkanımız belediyede halka hizmet için yeni dönem çalışmalarına başlarken bizler de bu seçim sürecinde edindiğimiz deneyimlerle mahallelerde çalışma alanlarımıza döneceğiz” diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, seçim sürecinde yeni bir örgütlenme modeliyle yola çıkan CHP Çankaya İlçe örgütüne ve gönüllülere teşekkür etti. Büyükşehir ve diğer belediyelerin de örnek hizmetleriyle kalpleri kazanacaklarına inandığını belirten Taşdelen, emeklerin boşa gitmediğini ve yeni dönemde de çok çalışarak Çankayalıların takdirine layık olmaya devam edeceklerini belirterek “Halk çalışanın hakkını veriyor” dedi.

İyi Parti Çankaya teşkilatından başarı dilekleri

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı yönetim kurulu ziyaretinin ardından Başkan Taşdelen, İyi Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu ve beraberindeki Divan Kurulu Üyelerini makamında ağırladı.

Çankaya'da kurulan ittifakın uyumlu çalışması sonucu önemli bir kazanım elde ettiklerini belirten Ofluoğlu ve ekibi, Taşdelen'e başarılar diledi.