CHP YSK'ya başvurdu

CHP İstanbul'daki ilçe seçimleri ve 24 Haziran genel seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimler ve 24 Haziran genel seçimlerinin iptali için YSK'ya dilekçe verdi. Erkek, ardından açıklamalarda bulundu. Muharrem Erkek, "Siz 'kamu görevlisi olmayan kişiler görev yaptı' gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ediyorsanız, 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini de iptal etmek zorundasınız” dedi.

Tam kanunsuzluk gerekçesiyle YSK'ya başvurduklarını söyleyen Erkek, “Biliyorsunuz tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz. Bu olağanüstü bir itiraz değil. Bir tam kanunsuzluk hükmü ortaya çıkmışsa eğer ki YSK kendi iptal kararıyla, ‘Kamu görevlisi olmayanlar görev yaptı. Bu da seçimin iptalini gerektirir' diyorsa 24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorunda" diye konuştu

İstanbul'da sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline de tepki gösteren Erkek, “Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da 39 ilçede oy kullanan seçmenler seçti. 39 ilçede aynı zarftan çıkan diğer sonuçları niçin iptal etmiyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını iptal ediyorsanız, 39 ilçedeki tüm seçimleri de iptal etmek zorundasınız. Bu başvuruları tam kanunsuzluk sebebiyle yaptık” ifadelerini kullandı.