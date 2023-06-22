CHP'de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Özcan: “Baş kaldırıyorum”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından açılamalarda bulundu. Öztrak, daha önce CHP'den istifa eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından disiplin kuruluna sevk edilişine ilişkin, “Baş kaldırıyorum” ifadelerini kullandı.