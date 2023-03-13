CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında seçim kararının yayımlanmasıyla birlikte 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Milletvekilliği seçimlerinin yapılması kesinleşti. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı olarak ilan edilmişti.

Parti genel sekreterlikten il örgütlerine gönderilen bildiriye göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanların 15 bin lira ödeyeceği kararlaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu bugün resmen başladı.

Parti genel merkezinde başlayan süreçte aday adaylığı başvurusu yapmak isteyenler, ilk olarak "üyelik takip" bölümünden üyelik kontrollünü yaptırıyor. Ardından aday adayı başvurusu yapmak isteyenler gerekli üyelik kontrollerinin yapılması sonrası evraklarını "aday adayı başvuru evrakları alım' bölümüne teslim ediliyor. Daha sonra ise "hukuk birimi" tarafından aday adayı olmak isteyenlerin adli sicil kaydı kontrol edilerek, adaylığı önünde engel olup olmadığı kontrol ediliyor.

Öte yandan, aday adaylarından 3'er bin lira dosya ücreti alınacak olan başvuru süreci 20 Mart'ta sürecek olurken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapılacak adaylardan başvuru ücreti alınmayacak.