İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'de olağanüstü İdlib toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib konusunda değerlendirme yapmak üzere kurmayları ile Parti Genel Merkezi’nde toplantı gerçekleştiriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib konusunda değerlendirme yapmak üzere kurmayları ile Parti Genel Merkezi'nde toplantı gerçekleştiriyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib konusundaki gelişmeleri değerlendirmek üzere kurmaylarını gece yarısı olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Genel Merkezi'nde saat 23.00 sıralarında başlayan toplantı devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.