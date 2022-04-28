CHP'den Engelliler Çalıştayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nda, "Bu çalıştayın temel amacı, sizin yaşadığınız sorunları aktarmak ve çözümler konusunda ortaklaşmak. Biz, Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Her kesimin sorununu çözmek istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) “Engelliler Çalıştayı”, Yenimahalle Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen çalıştayda engelli vatandaşları yalnız bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine Anayasa'nın 61'inci maddesi "Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır" diyerek başladı. Maddede "alabilir" değil, "alır" şeklinde bağlayıcı hüküm olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yeteri kadar alındı mı? Hayır. Anayasa'da hüküm var mı? Var. Yasalarda hüküm var mı? Var? İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler var, onların tamamı da geçerli ama maalesef yeteri kadar engellileri mutlu edecek önlemler alınmış değil. Bu sorunlar çözülür mü? Evet, çözülür. Bu çalıştayın temel amacı, sizin yaşadığınız sorunları aktarmak ve çözümler konusunda ortaklaşmak. Biz, Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Her kesimin sorununu çözmek istiyoruz” dedi.

CHP'li belediye başkanlarının ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir engellinin kent yaşamına entegre olması lazım. Kentin insanlara sağladığı bütün sosyal katkılardan yararlanması lazım. Kentte rahat gezebilmesi, otobüse binmesi, tiyatroya, sinemaya gitmesi, sosyal etkinliklere katılması lazım. Bütün bunlar eğer yapılabilirse kent engelli için yaşanabilir bir kent atmosferine kavuşmuş olur" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise, "En temel mesele hayata eşit, onurlu ve adil bir şekilde katılabilmek. Bu durum bütün kırılgan gruplar için geçerlidir. Bir sorun alanına müdahale edebilmek için o alanda gerekli verilere sahip olmanız gerekli. En son çalışma 2011 tarihlidir, o çalışmada aşağı yukarı yüzde 12,6'lık bir rakam çıkmıştır. 11 yıl sonra şunu tahmin edebiliriz ki bugün Türkiye'de yaklaşık 10 milyon engelli yurttaşımız vardır. Onların aileleriyle beraber 40 milyonluk bir kitle doğrudan ve dolaylı olarak bu meseleden etkilenmektedir” dedi.

Görme Engelliler Müzesi 2023'de açılacak

Programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da engelliler ile ilgili yürüttükleri belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yavaş, “Çok yakın zamanda Yenimahalle'de Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'nde hafta içi öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 10'ar kişilik iki grup halinde her ay 400 kişiye ücretsiz hizmet verdik. Sincan ve Anıttepe'de özel gereksinimi olan çocuklar için mola evlerimizi faaliyete açtık. Ankara'nın yoğun olarak kullanılan 28 parkında uluslararası standartlarda toplam 36 şarj istasyonu ile engelli vatandaşlarımızın araç şarj istasyonlarının kurulumunu da tamamladık. Çankaya'da Çayyolu'nda Türkiye'nin en büyük engelsiz kreşinin yapımına hızla devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde açacağız. Tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarım atölyesi ile akülü ve tekerlekli sandalyelerin tamirini ücretsiz karşılıyoruz. Ulus'ta bulunan kapalı dolmuş durağının kültür merkezine dönüştürülmesi projesi kapsamında bin 184 metrekare alanı görme engelliler müzesi yapıyoruz. İnşaatı şuanda sürüyor. 2023 yılında da tamamlanacak” dedi.

Türkiye'nin ilk Engelliler Birimi

Çalıştayda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da engellilere yönelik yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Yaşar, “Farkındalığımızı artırmamız, engeli olmayanları eğitmemiz, onların zihnindeki engelleri yenmemiz lazım. Sonra dönüp fiziki engelleri ortadan kaldırabiliriz. Yenimahalle Belediyesi olarak yönetime geldiğimiz 2009'dan beri tüm hemşehrilerimizi Yenimahalle ailesinin eşit haklara sahip bireyleri olarak gördük. Doğuştan veya sonradan engelli yaşamak zorunda olan hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmayı çalışma prensibi olarak belirledik. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmak, yaşamlarını kolaylaştırmak, sorunlarını tespit edip anında çözüme kavuşturmak için Türkiye'de ilk defa Engelliler Birimi'ni kurduk. Birimimize kayıtlı bin 982 engelli vatandaşımız bulunuyor. Karşıyaka Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içine kurduğumuz Nefes Engelliler Tesisi'nden de 440 engelli hemşerimiz yararlanıyor. Türkiye'de ilk kez engelliler kreşini açtık. Birimimizde resim, müzik, sanat, takı tasarımı, ahşap atölyeleri, fitness salonu ve iki adet de özel çocuk sınıfı bulunuyor. Tesiste engelli çocukları olan aileler için aile danışmanlık merkezleri bulunuyor” diye konuştu.

"Çalışmalarımız engelsiz bir Yenimahalle için"

Engellilere hizmetlerin bunlarla sınırlı kalmadığının da altını çizen Yaşar, “İki engelli aracımızı engelli hemşerilerimizin hizmetine sunarken tekerlekli sandalye, akülü sandalye, baston gibi araç ve gereçler konusunda da her zaman destek olduk. Evlerinden çıkamayan ve sosyal yaşama katılamayan hemşerilerimizin yaşadıkları evlerin önüne rampalar inşa edip günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Ampute Futbol Takımı'na yeni sporcular yetiştirmek ve evlerine kapanan çocuklarımızı spora teşvik etmek için Ankara'nın ilk ve tek Ampute Stadı'nı hizmete açtık. Görme Engeliler Spor Kulübü oyuncularımız için müsabakalarını oynayacakları ve antrenman yapacakları tam donanımlı bir saha yaptık. Çayyolu'nda 2011 yılında engellilere mesleki rehabilitasyon ve istihdam sağlayacak bir kompleks kurarak idaresini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne teslim ettik. Zihinsel engelli vatandaşlara aile ortamını aratmayacak huzurlu bir yaşam sunmak için Beyaz Karanfiller Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarımız engelsiz bir Yenimahalle için” dedi.

Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP milletvekilleri, CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli katıldı.