CHP'den üniversite öğrencileri için ‘Demokrasi Bileti' kampanyası

CHP Gençlik Kolları, seçim günü ikametgahlarından farklı yerde bulunan üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla "Demokrasi Bileti" kampanyasını başlattı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve CHP Konya Milletvekili Gençosman Killik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gençlerin sorunlarının farkında olduklarını ve bu noktada gençlerin yanında durduklarını belirtti. Gençlerin sorunlarına çözüm bulmayı kendilerine görev edindiklerini vurgulayan Killik, CHP Gençlik Kolları olarak üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmesi amacıyla geliştirdikleri ‘Demokrasi Bileti' kampanyasına ilişkin şunları kaydetti:

“Bugün de büyük bir engeli ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı tamamladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. 14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehirlere giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin kaldırılması amacıyla TÜLOV paydaşlığında demokrasi bileti kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Bu kampanyayla hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradelerini göstermesini sağlamaktır. Gençleri sandıktan uzak tutmaya çalışan iktidara inat, gençliği sandığa taşıyacağız.”

Kampanyayı yalnızca parti üyeleri için değil, bütün gençler için yaptıklarını hatırlatan Killik, “Sadece kendi seçmenimiz, bildiğimiz, tanıdığımız insanlarımız için yapmıyoruz. Benim verecek oyum var, ülkemin geleceği için söyleyecek sözüm var diyen herkes için yapıyoruz” diye konuştu.

Killik, “Buradan çağrımız, tüm yurttaşlarımıza gelin öğrencilerimizi sandığa taşımanın mutluluğunu yapacağınız bağışlar ile sizler de sağlayın. Unutmayın, bağışlarınız ile alacağınız biletler Türkiye'yi daha iyi, daha medeni, daha demokratik, daha ferah bir geleceğe götürecek. Bu yolculuğun biletleri olacak” dedi.

Kampanyaya ilişkin bilgiler de veren Killik, sosyal dayanışma projesi sistemiyle çalışan kampanyada, demokrasibilet.org adresi üzerinden 500 lira ve üzeri fiyatlarda ya da direkt olarak IBAN kullanılarak bağış yapılabileceğini aktardı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrenciler, demokrasibileti.org adresine girdikten sonra e-Devlet üzerinden son 6 ay içerisinde alınmış öğrenci belgelerini sisteme yükleyecek, oy kullanmak için gideceği ili seçmesi yeterli olacak.