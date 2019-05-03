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CHP'li belediye başkanları Anıtkabir'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li belediye başkanlarından oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP'li belediye başkanlarından oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.


CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP'li belediye başkanları, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu. Belediye başkanlarının Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:


“Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk. Büyük eseriniz CHP'nin yurdun dört bir yanından gelen seçilmiş belediye başkanları ile manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ve halkımızın hizmetinde azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlığımıza olan bağlılığımızda yolumuza devam ediyoruz. Ruhun şad olsun.”


Torun ve beraberindekiler daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti.

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