CHP'li heyet Çubuk Adliyesi'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna Akkuzulu Mahallesi’nde yapılan saldırıya ilişkin CHP’li heyet suç duyurusunda bulunmak için Çubuk Adliyesi’ne geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna Akkuzulu Mahallesi'nde yapılan saldırıya ilişkin CHP'li heyet suç duyurusunda bulunmak için Çubuk Adliyesi'ne geldi.
Kılıçdaroğlu'na Akkuzulu Mahallesi'nde yapılan saldırıya ilişkin, Murat Emir, Yıldırım Kaya, Deniz Demir öncülüğündeki CHP'li heyet, avukat Celal Çelik aracılığıyla suç duyurusunda bulunmak için Çubuk Adliyesi'ne geldi.
Heyet, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırılara ilişkin suç duyurusunda bulunacak.