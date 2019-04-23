CHP'li heyet suç duyurusunda bulundu

ANKARA (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin CHP'li heyet, Çubuk Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir öncülüğündeki CHP'li heyet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin Çubuk Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. CHP'li heyetteki 6 kişi ifadelerini verdi. Alınan ifadelerin ardından yaptığı açıklamada Yıldırım Kaya, “Mutlaka adaletin hakkın ve hukukun bu süreci açığa çıkarmasını istiyoruz” dedi.

Sadece fiili olarak saldırıda bulunanlara yönelik şikayette bulunduklarını aktaran Kaya, “Slogan atarak protesto edenlerden şikayetçi olmadık. Sizlerin çektiği görüntülerden elde ettiğimiz tespitleri de savcıya teslim ettik. Adalete ve yargıya güveniyoruz” diye konuştu.

CHP Milletvekili Murat Emir ise, gerçeğin ortaya çıkmasını, adaletin yer bulmasını kamu vicdanının rahatlatılmasını talep ettiklerini söyledi. CHP'li heyetten toplamda 11 kişinin ifade vereceği bildirildi.