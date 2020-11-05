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CHP'li Nazlıaka'nın acı günü

Geçtiğimiz gün vefat eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu’nın cenaze töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz gün vefat eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu'nın cenaze töreni düzenlendi.


Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Aylin Nazlıaka ve ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı. Cenaze namazı kılınmadan önce CHP Kadın Kolları üyeleri, ailenin yakınlar ve aile arkadaşları tarafından taziyeler Nazlıaka tarafından kabul edildi. Cenaze namazının ardından, cenazeye katılanların yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de Mehmet Kenan Coşkunoğlu'nun tabutunu cenaze aracına taşıdılar. Taziye için gönderilen çelenkler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği çelenk gözlere çarptı.


Coşkunoğlu kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnelidi.

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