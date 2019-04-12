CHP'ye geçen belediyelerden sendika baskısı

Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen üyeleri, sendika çalışanlarına baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Elmadağ Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Bem-Bir-Sen üyeleri, Elmadağ Belediyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Feridun Güneş, grup adına yaptığı açıklamada, “31 Mart 2019 yerel seçimlerinin sonucunda birçok belediye siyasi partiler arasında el değiştirmiştir. Bu sonuçları halkın iradesinin bir tecellisi olarak gördüğümüzden seçilen her belediye başkanını tebrik etmeyi halkın iradesine saygının bir gereği olarak görüyoruz. Ancak el değiştiren belediyelerde Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen üyelerine istifa baskısı yapıldığını teessüfle müşahede ediyoruz. Söz konusu belediyeleri kazanan siyasi partilerin yandaşı ve arka bahçesi olan sendikalar, alelacele ve telaşla üyelerimize Bem-Bir-Sen'den istifa edip kendi sendikalarına geçmeleri için mobbing ve baskı yapıyorlar. Öyle görünüyor ki emeği ideolojik bir aparata dönüştüren, emeğe ve emekçiye saygısı olmayan zihniyet, 31 Mart seçimleri sonrası hortlamaya başlamıştır. Buradan belediye başkanına ve CHP'ye sesleniyoruz. Eğer çalışanların iradesine konulmak istenen bu ipotekten parti ve belediye başkanının bilgisi yoksa bu çok vahim. Yok eğer bu ahlaksızlık başkanların bilgisi dahilinde oluyorsa bu daha da vahim. Parti ve belediye başkanları, ya kendi isim ve güçlerini kullanarak emekçilere baskı yapanlara dur diyecekler ya da bunun siyasi, hukuki, ahlaki ve sosyal maliyetine katlanacaklardır. Sendikal ilke ve değerlerle bağdaşmayacak bu baskı ve tehditler karşısında ne teşkilatımız ne de üyelerimiz geri adım atmayacaktır. Üyelerimize sendikal şiddet uygulayan, ekmeği ile oynamaya kalkanları açık ve net bir şekilde uyarıyoruz. Bu gayr-ı meşru yol ve yöntemleri derhal terk edin. Türkiye bir hukuk devletidir ve hiç kimse hukukun üstünde değildir. Biz sürecin takipçisiyiz. Meydanı birkaç çapulcuya ve emek hırsızına bırakacak değiliz" dedi.