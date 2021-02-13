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Çiçekçiler 14 Şubat'a hazır

ANKARA (İHA) – Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler 14 Şubat’ta müşterilerini bekliyor.

ANKARA (İHA) – Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler 14 Şubat'ta müşterilerini bekliyor.


14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler müşterilerini bekliyor. Çiçekçiler bu özel günde müşterilerini memnun edebilmek için son hazırlıklarını tamamladı. Ankara Sakarya Caddesi'nde bulunan çiçekçiler güllerin fiyatlarının 15 Lira ile 20 Lira arası değiştiği bilgisini verdi.


20 yıldır aynı semtte çiçekçilik yaptığını belirten Kübra Demir, hafta sonu yasaktan muaf tutuldukları için mutlu olduklarını fakat salgından dolayı işlerin azaldığını belirtti. 1984'ten beri çiçekçilik yaptığını belirten Murat Acar ise salgından dolayı satışlarda yüzde 80 dolaylarında azalma yaşandığını ifade ederken, alınan karardan dolayı memnun olduğunu belirtti ve müşterileri beklediklerini söyledi.


İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yayınladığı yeni genelgede, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekleri bilgisini verdi.

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