Çiçekçiler Meslek Komite Üyesi Yılmaz: ”14 Şubat'ta da geç saate kadar çalışma, servis yapma ve Pazar günü açık kalma imkanını elde etmiş olduk”

23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, ”Anneler Günü'nde olduğu gibi 14 Şubat'ta da geç saate kadar çalışma, servis yapma ve Pazar günü açık kalma imkanını elde etmiş olduk. Sektörümüz bu destek sayesinde büyük bir mutlulukla yarını bekliyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz, 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi olarak gündeme getirdikleri 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sektörün istisna kapsamına alınması yönündeki girişimlerinin olumlu sonuçlanmıştı. Anneler Günü ve 14 Şubat'ta pandemi süresince Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler dolayısıyla çiçekçilik sektörünün çalışamaz hale geldiğini vurgulayan Yılmaz, "365 günde çiçekçiler için 2 gün var. Bu 2 gün onlar için 1 yılın gelirini kazanabilecekleri, 1 yıl rahatlayabilecekleri o 2 özel gün. Anneler Günü ve 14 Şubat. Diğer günler normal ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu 2 gün pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları, pazar günü kapalı olma ve gece erken saatte sürenin bitmesinden dolayı bu sektörün çalışamaz hale gelmesini sağladı. Para kazanacağı bu 2 günde para kazanamama riski sektörü çok büyük bir üzüntüye sevk etti. Ankara Ticaret Odası'nın Çiçekçilik ve Peyzaj Sektörü'nün üyeleri olarak biz Valilik nezdinde girişimde bulunma kararı aldık. ATO Başkanı Gürsel Bey, Yönetim Kurulu'ndaki diğer arkadaşlarımla farkındalık oluşturarak girişimlerde bulunduk. Valilik ve İçişleri Bakanlığı nezdindeki girişimlerimizden sonuç aldık. Ben sizin aracılığınızla kendilerine çok teşekkür ediyorum Sayın Valimize ve İçişleri Bakanımıza” şeklinde konuştu.

Anneler Günü'nde olduğu gibi 14 Şubat'ta da geç saate kadar çalışma, paket şekilde servis yapma ve Pazar günü açık kalma imkanını elde ettiklerini anımsatan Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Yılmaz, ”Anneler Günü'nde olduğu gibi 14 Şubat'ta da geç saate kadar çalışma, servis yapma ve Pazar günü açık kalma imkanını elde etmiş olduk. Sektörümüz bu destek sayesinde büyük bir mutlulukla yarını bekliyor. Bu çok önemli bir sektör. Neden bu kadar önemsiyoruz bu sektörü? Dünya'da 24 milyar dolar pazarı olan bir sektör. 12 milyar dolarını sadece Hollanda karşılıyor. Türkiye bu pazarda sadece yüzde 0,5 bir etkiye sahip. Ama üretim olarak, üretim çeşitliliği olarak, Anadolu'daki farklılıkları ele aldığımız zaman dünyada bu konuda söz sahibi olabilecek bir ülkeyiz. Birkaç milyar dolar bu pazardan neden katkı almayalım? Neden bu Pazar içerisinde binlerce, milyonlarca, insanın istihdam edileceği bir iş alanı, üretim merkezi olmayalım? Bu sektöre sahip çıkalım ve istihdamın en önemli sektörlerinden biri olan Peyzaj, Çiçekçilik ve üretim sektörünü ayağa kaldıralım istiyoruz” diye konuştu.

“Yarın herkes bir sevdiğine bir hediye alsın ve yarın herkes mutlu olsun istiyoruz.”

Yarın ATO ve Kent Konseyi olarak Ankara'daki bütün üreticilerin çiçekçilerin telefon numaralarını servis yaptıkları sırada gittiği yerlere bırakmaları yönünde öneride bulunan Yılmaz,” Ankara Ticaret Odası, Esnaf Odamıza bağlı Çiçekçiler Odası ve Ankara'daki bütün üreticiler, yeme içme sektöründe olan arkadaşlarımız gibi paket hizmetiyle uzaktan satın almayla bir farkındalık oluşturalım ve adreslerini ve telefonlarını bırakarak, kentteki 6 milyon kişinin buralardan satın alma yapmasını sağlayalım ve herkes Anneler Günü'nde olduğu gibi 14 Şubat'ta da mutlu olsun. Ankara Kent Konseyi olarak ATO'nun bu çağrısına cevap verdik. ATO'nun temsilcisi olarak burada olduğumuz için, Kent Konseyi de bütün bileşenleri ile küçük bir hediyeyle mutluluğa ve dayanışmaya paydaş olma sürecine dahil oldu. Yarın herkes bir sevdiğine bir hediye alsın ve yarın herkes mutlu olsun istiyoruz” ifadelerine yer verdi.