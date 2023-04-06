Çiftçi ve yetiştiricilerden 7 bin 200 günde emekli olma talebi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalıların emeklilik prim gün sayılarına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Çelik, 5510 Sayılı yasaya göre çeşitli meslek gruplarının emeklilik prim gün sayısında farklı muamele gördüklerini belirterek “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda; çiftçi ve yetiştiricilerimiz de diğer serbest meslek, tüccar ve ticaret erbabı gibi emeklilik koşullarına göre Yasa'nın 4/b maddesinde tanımlanan kategoridekiler gibi 9 bin günde emekliliğe hak kazanmaktadırlar. Yasa'nın 4/a maddesinde belirtilen “hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar” olarak tanımlanan kapsamda çalışanlar ise 7 bin 200 günde emekliliğe hak kazanmaktadırlar. Dolayısıyla eskiden SSK'lı olarak tanımlanan ve şimdiki uygulamaya göre 4/a olarak anılan çalışanlar ile yine eskiden Bağ-Kur'lu olarak tanımlanan ve şimdiki uygulamaya göre 4/b olarak anılan meslek erbabı arasındaki prim gün sayısı 7 bin 200 güne sabitlenerek eşitlik sağlanmalıdır.” şeklinde konuştu.

Emeklilik şartlarının adil ve hakkaniyete uygun olması gerektiğine işaret eden Genel Başkan Çelik, “Mevcut uygulamanın adil ve gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Yaptığı işin mahiyeti itibarıyla çiftçi ve yetiştiricilerimiz serbest meslek mensubu olmadığı gibi tüccar ve ticaret erbabı da değildir. Bu nedenle emeklilik şartlarının da adil ve hakkaniyete uygun olması gerekir. Çiftçi ve yetiştiriciler bilfiil kendi işinin işçisidir. Yaz kış, gece gündüz demeden ve mesai kavramı olmadan çalışan, üreten bu insanlar tam anlamıyla gerçek bir emekçidir. Aynı işi veya daha ağırını yapan çiftçilerimiz emeklilik şartları bakımından da 4/a kapsamında çalışanlar gibi 7 bin200 günde emeklilik hakkına sahip olmaları sosyal adalet anlayışının da bir gereğidir” dedi.

Çelik, emeklilik şartlarındaki haksızlığın giderilmesinin yüzbinlerce çiftçi ve yetiştiriciyi memnun edeceğine dikkat çekerek “Mevcut haliyle bu uygulama çiftçilerimiz açısından önemli bir hak kaybına neden olmaktadır. Adil ve gerçekçi olmayan bu durumun düzeltilmesi noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'den TBMM yasama dönemi kapanmadan önce bu yasal değişikliğin yapılmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili emek ve katkı sunacak olanlara önemli bir haksızlığın giderilmesi adına yüz binlerce çiftçilerimiz minnet ve şükran duyacaktır“ değerlendirmesinde bulundu.