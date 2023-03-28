Çiftlik sahibinden, çoban için 'Paralarımı ve eşyalarımı alıp kaçtı' iddiası

Haymana'nın Kızılkoyunlu Mahallesi'ndeki bir çiftliğin sahibi gurbetçi Hasan Tuncel, yurt dışında geçirdiği süre içerisinde ilgilenmesi için anlaştığı çoban A.G.'nin hayvanları ve evdeki eşyaları da alarak ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Yurt dışında çalışıp köyünde hayalindeki mesleği yapmak için mücadele veren Hasan Tuncel, Haymana Kızılkoyunlu Mahallesi'nde bir çiftlik kurdu. Çiftliği kurduktan sonra yurt dışındaki yaşamına devam eden Tuncel, çiftliği ve hayvanları ile ilgilenmesi için bir çobanla anlaştı. Dört ay sonra izin alarak köyüne gelen çiftlik sahibi Hasan Tuncel, eşi ile birlikte çiftliğin tüm işleri ve hesapları ile ilgilenen Çoban A.G. ile görüştü. Çiftlik sahibi Tuncel, çoban A.G. ile görüştükten sonra yarın tekrar çiftliğe geleceğini ve geçmişe yönelik 4 aylık hesabı görmek istediğini söyleyerek çiftlikten ayrıldı.

Ertesi gün sabah erkenden gelerek hem çiftliğin işlerine yardım etmek hem de çobanla görüşmek isteyen çiftlik sahibi Tuncel, çobanın telefonlarına cevap vermemesi üzerine şüphelenerek A.G. ve ailesine tahsis ettiği eve gidince acı tablo ile karşılaştı. Çoban A.G. ve eşinin, evde bulunan eşyaları ve elektronik aletleri de alarak gittiğini iddia etti.

Çiftlik sahibi, yapmış olduğu hesap sonucunda 41 adet koyun ve kuzunun olmadığını, ayrıca 140 kilogram et, 120 kilogram sucuk parası, 250 kilogram peynir parası ve yaklaşık 60 bin lira civarında elektronik malzemesinin olmadığını belirterek yaklaşık 400 bin lira zararı olduğunu iddia etti.

Çobana ulaşmak isteyen Tuncel, telefondan engellendiğini, WhatsApp üzerinden yazdığı mesajların ulaştığını ama cevap alamadığı iddialarında bulundu. Bölgedeki jandarma ekiplerine giderek şikayetçi olan çiftlik sahibi Hasan Tuncel, kaçan çobanın bir an evvel bulunarak zararının karşılanmasını istiyor.

Ayrıca çiftlik sahibi Tuncel, söz konusu olaydaki şüpheli çoban A.G.'nin sosyal medya hesaplarında paralar ile çekilmiş fotoğrafları paylaştığını ifade etti.