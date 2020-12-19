Çin İhracat Treni, Çerkezköy'den Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkarak 8 bin 693 kilometre yol kat eden ilk ihracat treninin Çin'e vardığını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak, Asya-Avrupa kıtaları arasında kısa, güvenli, ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Orta Koridor'un, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırdığı bilgisini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İlk ihracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etti. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni bugün Çin topraklarındadır. Bu kadar uzun süre hayali kurulan, milyarlarca insanın refahını arttıracak bu büyük projenin kalbi Türkiye'dir” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde Marmaray, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasiteyle işletilmesi açısından da bu trenin çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem sanayicinin rekabet gücü artacak. Bu ihracat treni Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtıdır” ifadelerini kaydetti.

Trenin, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu bu sabaha karşı tamamladığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizden geçen Orta Koridor, Pekin'den başlıyor. Hazar Denizi'ni geçip, Türkiye'ye geliyor. Buradan da Avrupa'ya ulaşıyor. 4 Aralık tarihinde ilk blok ihracat trenimizi İstanbul'dan Çin'e uğurladık. Trenimiz, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Avrupa'dan Marmaray'ı kullanarak Çin'e giden ilk ihracat treni olarak tarihe geçti. Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu bu sabaha karşı tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz.”