Çin Zulmü Hacı Bayram Camii'nde protesto edildi

Doğu Türkistan'da Çin toplama kamplarında şehit edilen Hacı Buvi Hadiçe için Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını müteakiben gıyabi cenaze namazı kılındı.

Doğu Türkistan'da şehit edilen Hacı Buvi Hadiçe için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Çin zulmünü protesto eden grup adına açıklama yapan Tayyar Tercan, Suriye, Filistin, Irak, Yemen, Keşmir, Arakan, Doğu Türkistan ve birçok bölgede Müslümanların soykırımdan geçildiğini belirterek, “Bizler yüreğimizi yakan zalimleri yakması için dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Sadece Müslüman oldukları için katledilen zulme uğrayan asimilasyon için her türlü işkenceye maruz bırakılan Müslümanların derdini dertlenmek en azından zulme ve zalime karşı mazlumun yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Ata yurdumuz Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine sistematik soykırım yapılıyor. Bütün kısıtlamalara rağmen her gün bir zulüm haberini aldığımız Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri dünyaya duyurmak için çabalayan Mir Kamil Kaşgari Bey'in validesi Haci Buvi Hadiçe'nin zalim Çin kamplarında vefat ettiğini örgendik. Çin'in toplama kampında olduğu için cenazeyi kaldıracak erkek yok. Müslüman Türke uygulanan zulümlerden sadece birisi.” diye konuştu.

Tercan, Doğu Türkistan'da İslam'ı Müslümanlığı ve Türk olmayı hatırlatacak her sembolün, her işaretin yasak olduğunu vurgulayarak, “Namaz, oruç, başörtüsü, Kur'an öğrenmek, camiye gitmek, Türk olduğunu belirten her şey uzun bir zamandır yasaklanmıştır. Doğu Türkistan'da milyonlarca insan asimilasyon kampı denilen Nazi kamplarına benzer kamplarda işkence altında tutulmaktadır.” diye konuştu.

Şu ana kadar Doğu Türkistan genelinde 3 bin 500 caminin kamu güvenliğine aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıldığını belirten Tercan, ”İkiyüzlü dünya yaşanan bunca zulmü görmezden geliyor. Kamplarda Doğu Türkistanlı alimler, profesörler, sanatçılar, tüccarlar, öğretmenler, kadın ve erkek toplumun her kesiminden Müslüman Uygur halkı yok ediliyor. Bu zulümden kaçabilen insanların aileleri rehin alınıyor. Geri döndürmek için işkence yapılıyor. Zalim Çin Devleti ekonomik ve askeri gücünü kullanarak yaptığı bu zulmü gizliyor, üstünü örtüyor.” şeklinde konuştu.

Zulümlerin takipçisi olacağını kaydeden Tercan, şöyle devam etti:

”Bizler yaşanan zulümler sona erip Müslüman Uygur kardeşlerimizin kendi vatanlarında özgür bir şekilde Doğu Türkistan davasının takipçisi olacak ve yapılan bu zulümlere sessiz kalmayacağız. Her zulüm düzeni gibi zalim Çin'de bir gün yıkılacak ve yaptıklarının hesabı sorulacak. Zalim Çin'in yaptığı zulümlere sessiz kalmamalıyız. Yapılan zulmü duyurmanın yanında devlet ve millet olarak bunu engelleyebilmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız.”