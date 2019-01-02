Çin zulmünü protesto için İstanbul'dan yola çıkan grup Ankara'ya ulaştı

Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçen Doğu Türkistanlılar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Doğu Türkistanlı grubu makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, "Yürüyüşünüz, davanız kutlu olsun" diyerek bu kutlu yürüyüşün neticelerinin güzel ve hayırlı olmasını temenni etti.

Grup başkanı Muhammet Emin Yiğitoğlu ise, tüm dünyada ve Türkiye'de Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek için yürüdüklerini söyleyerek, kendilerini makamında ağırlayan Belediye Başkan Muhittin Güney'e teşekkür etti.

Yiğitoğlu, Başkan Güney'e Doğu Türkistan bayrağı ve kitap hediye etti. Karşılığında Belediye Başkanı Muhittin Güney de Yiğitoğlu'na kendi yazdığı kitabı hediye etti.