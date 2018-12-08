Çin zulmünü protesto yürüyüşü Ankara'ya ulaştı

Uygur Türklerine yapılan zulmü duyurabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin (34), Kızılcahamam'a ulaştı. Erşidin Erkin'in yürüyüşüne arkadaşı Ali Zülfikar (34) da İzmit'ten katıldı.

Uygur Türklerine yapılan zulmü duyurabilmek için 1 Aralık Cumartesi günü İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başlayan Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin ve yürüyüşe İzmit'te katılan Ali Zülfikar Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı.

Erkin, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için yürüdüklerini belirterek, "Doğu Türkistan'da Çinlilerin zulmüne uğrayan 3 milyondan fazla kardeşimiz var. Onların sesini duyurabilmek için bu yürüyüşü yapıyoruz. Memleketim Doğu Türkistan'daki akrabalarım, kardeşlerim şu anda hapishanede tutuluyor. Uygur kızlarımız zorla Çinliler ile evlendiriliyor. Evlenmek istemeyen ırkçılık yapıyor diye hapishaneye atılıyor" ifadesini kullandı.

Kızılcahamam Ülkü Ocakları Başkanı Ümit Ayhan; "Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya yaya olarak yürüyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Kızılcahamam Ülkü Ocağı olarak karşıladık ve misafir ettik" dedi.