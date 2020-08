Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 451 konutun temeli atıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temeli atılan Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yaklaşık maliyetinin 107 milyon lira olduğunu ve projenin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada Bakan Kurum'a, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, milletvekilleri ve yetkililer eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, depremlerin Türkiye'nin kaçınılmaz gerçekleri olduğunu ve son 100 yılda depremlerde 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Vatanın yüzde 66'sının deprem riski altında olduğunu söyleyen Bakan Kurum, bu alanlarda yaklaşık 60 milyon vatandaşın yaşadığını belirtti.

2002 yılında AK Parti iktidarıyla beraber, depreme hazırlık noktasında işe, sosyal konut hamleleri yaparak başladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu dönemde Başakşehir'de çok önemli bir sosyal konut projesi başlattı. Oradan aldığımız ilhamla 81 ilimizde vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını teminen sosyal konut projelerini başlattık. Bugüne kadar; 950 bin konutun üretimini tamamladık. Bu da 950 bin mutlu aile demektir, 5 milyon vatandaşımızın ev sahibi olması demektir. 2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleriyle, Kentsel Dönüşüm seferberliğini İstanbul'dan başlattılar. O günden bugüne hem riskli alanlarda hem rezerv alanlarında belediyelerimizle birlikte tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağlamış durumdayız. Bugün de ‘Türkiye'nin Her Yerinde Dönüşüm' hedefiyle 81 ilimizde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü projeleriyle depreme dayanıklı konutlar için bu projelerimizi sürdürüyoruz. Bugün hamdolsun, Ankaramızın da birçok ilçesinde çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Ankara'da tıpkı İstanbul'da ve diğer illerde başlattığımız gibi bir dönüşüm seferberliğini başlattık ve belediyelerimizle birlikte bu süreci yürütüyoruz. Özellikle ilçelerimizde, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her yerde belediye başkanlarımızla bu süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. İstiyoruz ki Ankaralıların can ve mal güvenliğini emniyet altına alalım. Bu noktada yapmış olduğumuz ‘Ankara'nın Her Yerinde Dönüşüm' projesi hedefiyle bugün Ankara'da baktığınızda toplamda 21 riskli alanda, 33 rezerv yapı alanında çalışmalarımız hızıyla devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Ankara'nın her yerine yeni meydanlar kazandırıp, tarihi kent merkezlerini ihya etme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kurum, “Bu kapsamda; sokak sağlıklaştırma, cephe yenileme projelerimiz var. Ankara'da bugüne kadar yaptığımız 100 bin sosyal konut projemiz var. Yine kentsel dönüşüm kapsamında da 50 bine yaklaştık. Ankaramızın bu anlamda çehresini değiştirecek çalışmalarımızı özenle, gayretle yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Ankara'da devam eden projeler

Özellikle Altındağ ilçesinde, sadece Altındağ'ı değil, Ankara'yı, Türkiye'yi etkileyecek projeleri, Ankara'yı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacak vizyon projeleri de Altındağ Belediyesiyle yürüttüklerini bildiren Bakan Kurum, “Altındağ'daki projelerimiz 4 etaptan oluşuyor. Tarihin, kültürün ön plana çıkarılacağı çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini birlikte yürütüyoruz. Bu kapsamda, tescilli binaları ortaya çıkaracak, ecdadımızın bize bıraktığı emanetleri gün yüzüne çıkaracak projeleri yürütüyoruz. Bu kapsamda metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor ve projelerimizi 4 etap halinde yürütüyoruz" dedi.

İlk etapta Ankara Kalesi etrafında metruk yapıların yıkım sürecinin başladığını anımsatan Bakan Kurum, Atatürk Orman Çiftliği ile başlayıp Atatürk Kültür Merkezi içerisinde 650 bin metrekarede yapımı devam eden millet bahçesi projesinin yılsonunda hizmete açılacağını kaydederek, 19 Mayıs Stadyumu ve Gençlik Parkı'yla ilgili yürüttükleri projeler hakkında bilgi paylaştı.

Hergelen Meydanı'ndaki projeleri tamamladıklarının altını çizen Bakan Kurum, gönüllü olarak vatandaşları mağdur etmeyerek yılsonuna kadar bu alana girip Ankara'ya yakışır hale getireceklerini aktardı.

Gültepe Mahallesi Aktaş mevkiinde bulunan sağlıksız yapıları yıktıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Burada 300 hak sahibi vatandaşımız var. Orada da 303 adet konut üreteceğiz ve çok kısa sürede ihalesini yılsonuna kadar yapıp Aktaş'taki konutların inşasına başlamış olacağız.

Altın Bahçe projesinde inşa çalışmalarına başladıklarını söyleyen Bakan Kurum, bu projenin 2021 Temmuz ayında tamamlanıp vatandaşlara armağan edileceğini belirtti.

İlk Türk mimarisi örneği olan Saraçoğlu Mahallesi'nin yaklaşık 110 bin metrekare olduğunu söyleyen Bakan Kurum, projenin çevreye zarar vermeyecek şekilde kuruldan geçirildiğini, ruhsatın alındığını, ihalenin 1 hafta sonra yapılacağını projenin ise 2023'e giden yolda Ankara'ya kazandırılacağını bildirdi.

Mamak'ta, Araplar, Derbent, Dostlar ve Köstence mahallelerinde bulunan riskli alanlarda 2 bin 800 konut üretimini Mamak Belediyesiyle yürüttüklerini, bunlardan 2 bin 175'inin yapımını tamamlayıp hak sahiplerine tesliminin gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Kurum, “Yine Mamak'ta Anayurt ve Gülseren mahallelerinde bulunan riskli alanda 3 bin 666 konut üretimi yaptık. Bu projede 585 konuta ilişkin yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bizim sorumluluğumuz, Mamak belediyemizin sorumluluğu alanındaki tüm taahhütlerimizi yerine getirdik. Ayrıca, Dutluk Mahallesinde 548 konuta ilişkin de çalışmalarımız devam ediyor. Kızılcahamam'da örnek bir proje yürütüyoruz. Karşıyaka Mahallesi'nde tarihi dokuya uygun kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu kapsamda, hem kentsel dönüşüm projesini hem de sokak sağlıklaştırma projemizi yapıyoruz. İnşaatlarımız etap etap bitmektedir. 2023'e geldiğimizde hem turistik anlamda hem de doğal güzellik anlamında bu çalışmalar sayesinde Ankara'ya değer katacak” ifadelerini kullandı.

Elmadağ'da söz verdikleri 200 konutun yapımına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini hatırlatan Bakan Kurum, Akyurt'ta kentsel dönüşüm çalışmaları için yaptıkları tasarım çalışmalarının tamamlandığını, yakın zamanda projeleri başlatacaklarını kaydetti.

"Cinderesi projemizi 2021 sonuna kadar tamamlamak istiyoruz"

Önceki dönemde Cinderesi bölgesinde harabe şeklinde gecekondular bulunduğunu anımsatan Bakan Kurum, “Bölgenin dere içerisinde olması sebebiyle yağmurlu havalarda sel ve taşkınlar oluyordu. Kış aylarında burada yaşanan olumsuzluklar sebebiyle de vatandaşlarımızın yaşam standartları zorluydu. Bu noktadan yoğun da talep alıyorduk. Sizlerin hak ettiği sağlıklı, güvenli, düzenli bir mahalle çalışmasını başlatmamız gerekiyordu. Bu kötü manzarayı gördüğümüzde, sizlere verdiğimiz sözü tutmak adına çalışmalarımızı tamamladık. Hızlı, yerinde ve gönüllü prensipleriyle projemizi kısa zamanda yapıp Altındağ'a kazandıracağız” diye konuştu.

Temeli atılan Cinderesi projesinin kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Bakan Kurum, “Yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedeli var projemizin. Toplamda 358 hak sahibi için 3+1, 87 hak sahibi için 2+1 daire yapıyoruz. Projemizi 2021 sonuna kadar tamamlamak istiyoruz. Trafik sorununun, otopark sorununun yaşanmadığı, modern şekilde vatandaşlarımızın yaşadığı, esnafımızın iyi şartlarda hizmet vereceği projeyi yapacağız” dedi.

Vatandaşları hak sahipliği noktasında, mülkiyet noktasında asla mağdur etmediklerini, etmeyeceklerini söyleyen Bakan Kurum, lira ve taşınma yardımlarının devam ettiğini söyledi.

Projenin yatay mimari esaslı olacağını, binaların zemin+5 katı geçmeyeceğini, mahalle kültürünün yaşatılacağını ve projede Ankara mimarisinin kullanıldığını bildiren Bakan Kurum, “Hiçbir şekilde buraya dışarıdan nüfus getirmedik. Burada sadece, mahalle sakinlerimiz, sizler yaşayacaksınız” aktarımında bulundu.

Merhum Turgut Cansever'in “Şehri ihya ederken nesli ihmal etmiyoruz” ifadelerini hatırlatan Bakan Kurum, “Gelecek nesillere, yavrularımıza çok daha güzel bir Ankara bırakmak istiyoruz. Bakanlık olarak gayemizi ‘insanın bu dünyadaki en büyük vazifesi dünyayı güzelleştirmektir' sözüyle ortaya koyuyoruz. Düne, bugüne, dünün, bugünün ve yarının muhtemel sonuçlarına odaklanarak hareket ediyoruz. Hiçbir şehrimizi ölçüsüzlüğe ve kör kazmaya teslim etmiyoruz. Medeniyet tarihimizin en güzel şehirlerinden olan Ankara'nın geçmişini geleceğe taşıyacak; yeni bir hüviyete, bambaşka bir silüete kavuşturacak her projeyi tasarlıyor, uygulamaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

15 millet bahçesi projesini Ankara'ya kazandırmak için çaba sarf ettiklerini bir kısmının yapım aşamasının devam ettiğini ve bir kısmının ise projelendirmesinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Kurum, “Bunları kazandırdığımızda şehrimiz nefes alacak. İklim değişikliğinden en az şekilde etkilenecektir” şeklinde konuştu.

TOKİ 1 milyonuncu konut hedefine ilerliyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Toplu Konut İdaresinin temel görevinin sosyal konut üretmek olduğunu, 17 yıl içinde inşa edilen konutlarda yaklaşık 4 milyon vatandaşın oturduğunu belirtti. TOKİ olarak konut üretiminde 1 milyonuncu konut hedefine doğru ilerlediklerini belirten Bulut, “Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen ve TOKİ tarafından inşa edilen 50 bin ve 100 bin konut projelerimiz de hızla devam etmektedir. 81 ilde toplamda 402 projede başlatılan bu konutlar, çağdaş şehircilik usullerine uygun, nitelikli, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak. İçinde meydanı, camisi, yolları ve sosyal donatıları bulunan bu konutlar yatay mimari ve mahalle kültürü anlayışıyla inşa edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik ve spor gibi hizmet binaları ve tesislerinin yapımında da etkin görev alarak şehirlerin gelişmesine katkı sağladıklarını söyleyen Bulut, “Bu çerçevede 24 bin derslikli bin 96 okul, 75 bin kapasiteli 193 öğrenci yurdu, 267 hastane, bin 132 ticari ünite, 234 kamu hizmet binası, 19 stadyum ve 775 cami olmak üzere toplamda 16 bin 783 donatı inşa edilmiştir” diye konuştu.

Afet Riskli Alanların, tarihi kent merkezlerinin, sanayi alanlarının ve yapı ömrünü tamamlamış, fonksiyonunu yitirmiş bölgelerin iyileştirilmesi yönünde yaptıkları çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından şimdiye kadar 158 bin 410 konut inşa edildiğini kaydeden Bulut, “Halen Kentsel dönüşüm kapsamında 40 ilde 110 Kentsel Dönüşüm/Yenileme Projesi yürütülmektedir. Bu konudaki hedefimiz her yıl 30 bin kentsel dönüşüm konutunu inşa etmektir” dedi.

Şehirleri daha yeşil hale getirmek, yaşam alanlarının kalitesini yükseltmek, yeşil şehirler oluşturmak için Türkiye genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Millet Bahçeleri inşa ettiklerini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar TOKİ tarafından 11 Millet Bahçesinin yapımı bitirilmiş olup, 34 Millet Bahçesinin inşası devam etmekte, 16 Millet Bahçesi ihale sürecinde ve 96 Millet Bahçesi de tasarım aşamasındadır. Toplamda 156 Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Ankara'ya 9 Millet Bahçesi planlanmıştır. AKM Millet Bahçesi, İmrahor Vadisi 1.Etap, Kahramankazan ve Kızılcahamam Millet Bahçeleri inşa edilmekte, Akyurt, Çubuk, Cebeci, Keçiören, Sincan ve Mamak Millet Bahçeleri de ihale ve tasarım aşamasındadır. Bu projelerle başkent ve ilçeleri büyük bir yeşil alana ve parklara kavuşmuş olacak; özelikle AKM Millet Bahçesi ile eski Ankara'nın merkezi önemli bir sosyal yaşam alanına dönüşecektir. Ankara'nın rekreasyon sisteminin en önemli halkasını oluşturan Moğan/Eymir su sistemi ile bütünleşecek olan İmrahor Vadisi de Ankara için önemli bir yeşil vadi merkezi haline dönüşecektir.”

TOKİ olarak Ankara'da çok büyük boyutlarda Kentsel Dönüşüm projeleri gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildiren Bulut, Kuzey Ankara, Altındağ, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Çankaya, Kızılcahamam ve Kalecik ilçelerinde 29 farklı proje kapsamında bin 527 hektarlık alanda 44 bin 474 konutluk Kentsel Dönüşüm projesi geliştirdiklerini, bu konutların 34 bin 957'sinin bitirilerek hak sahiplerine teslim edildiğini, 6 bin 773 konutun yapımı, 2 bin 744 konutun da proje çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Ankara'ya toplamda 96 bin 377 konut yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“50 bin ve 100 bin konut kampanyası kapsamında Ankara'ya toplam 7 bin 685 konut yapıyoruz. Altındağ ilçesine TOKİ tarafından şimdiye kadar kentsel dönüşüm kapsamında 4 bin 334 konut yapılmıştır. Bugün resmi temelini atacağımız Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan olarak ilan edilmiş, yaklaşık 8.13 hektarlık bir alandan oluşmaktadır. 38 blok üzerine 451 adet konut, 5 adet dükkan ve 1 adet caminin yapılacağı bu proje ile düşük yoğunluklu ve yöresel unsurları ihtiva eden bir yaşam alanı oluşturulacaktır. Projenin ihale bedeli 106 milyon 425 bin lira olup, yer teslimi 27 Mart 2020 tarihinde yapılmış ve hızla inşaatına başlanmıştır. İnşaatlar 2021 yılının sonunda bitirilecek olup hak sahiplerine teslimi Bakanlığımız ve Belediyemiz tarafından yapılacak.”

Konuşmaların ardından, Bakan Kurum ve beraberindeki protokol üyeleri temel atma töreni için sembolik butona bastı.