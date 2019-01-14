Çini sanatçısı Baykal eserlerini sergiledi

Geleneksel Çini sanatının önemli temsilcilerinden Hatice Şehnaz Baykal, eserlerini Türk-Amerikan Kültür Derneği'nde sergiledi.

Geleneksel sanatlardan Çini ile Ankara ve Bursa'da çalışmalarını sürdüren Baykal, eserlerini Ankaralı sanatseverlerinin beğenisine sundu. Türk Amerikan Derneği'ndeki "Gökkuşağı" sergisi açılışını, Türk Arap Dostluk Derneği Başkanı Mahmut Selim Albayrak ve yönetimi ile birlikte gerçekleştirildi. Baykal, Ankara'yı çok seviyorum. Sanatımı Ankaralıların ayağına götürmek bana mutluluk veriyor. Sergimiz 27 Ocak gününe kadar devam edecek" dedi.