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Çırak olarak başladığı işte yerli makine üretti

Ankara’da yerli iş makinesi üreten bir girişimci, seri üretime geçmek için destek bekliyor.

Ankara'da yerli iş makinesi üreten bir girişimci, seri üretime geçmek için destek bekliyor.


Ankara'daki OSTİM Sanayi Sitesi'nde çırak olarak başladığı mesleğinde ustalaşarak yüzde 74'ü yerli iş makineleri üreten Adem Harman, seri üretime geçmek için destek beklediğini söyleyerek, “Makineleri imalatına 2 yıl önce başladık. KOSGEB'in de desteğiyle yüzde 74 yerli makine ürettik” dedi.


Küçük yaşta çırak olarak başladığı mesleğini geliştirdiğini ve artık birçok iş makinesini kendisinin üretebildiğini belirten Harman, “Yaklaşık 30-35 yıldır iş makineleri ve toprak silindirlerin tamir ve bakım işlerini yaptım. Yan sanayi ve yedek parçalarını ürettim. Avrupa'dan gelen makinelerin, yedek parçaların tamirlerini yaptık yıllarca. Kendi tamir ettiğimiz makineleri yapmak bize zor gelmedi” diye konuştu.



“İhracatımızı çoğaltmak istiyoruz”


Bu zamana kadar 70 tane iş makinesi ürettiklerini ve bunların 8 tanesini yurt dışına sattıklarını belirten Harman, yurt içinde de belediyelere küçük iş makineleri verdiklerini ifade etti. Seri üretime geçmek istediklerini kaydeden Harman, “Eğer bunu yapabilirsek Türkiye'ye gelen makinelerin ithalatını durdurmayı hedefliyoruz. Yurt dışındaki ihracatımızı çoğaltmak istiyoruz” dedi.


Ürettikleri makinelerin yüzde 74'ünün yerli olduğunu ve Avrupa fiyatının 3'te birine sattıklarını kaydeden Adem Harman, kendi ürettikleri makinelerin servis bakımlarının da çok kolay olduğunu söyledi. KOSGEB'ten destek aldıklarının altını çizen Harman, “Bizim bu işi yapamayacağımızı düşündüler, ama biz yılmadık ve yaptık. Seri üretim için fabrika yerimizi aldık ama kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bize destekleri olursa seri üretime geçeriz” ifadelerini kullandı.

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