Çıraklık ve mesleki eğitimde İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı dönemi başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle, Avrupa Birliğinin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında hayata geçirilen ve Expertise France ile EDUSER tarafından yürütülen “İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP)” bugün resmî olarak açıldı.

Çıraklık ve mesleki eğitim alanında Türkiye'de uygulanan en kapsamlı program olan İMEP, 30 milyon Avro bütçesi ve 48 aylık uygulama süresiyle çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda mesleki beceri eğitimleri sağlayarak Türk vatandaşlarının ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan projenin program uygulama illeri hakkında yapılan açıklamaya göre Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin illerinde gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 35 mesleki eğitim kurumu bünyesinde uygulanacak program çerçevesinde; 14 bin 400 yeni çırak öğrenciye eğitimleri boyunca destek, 8.000 yetişkine meslek ve beceri kursu ve 5 bin çırak öğrenciye mesleki danışmanlık hizmeti verilecek.

MEB projenin faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“16 Aralık 2020 tarihinde saat 11:00-13:00 aralığında dijital açılış etkinliği ı yapılan İMEP kapsamında, Türk vatandaşı ve Suriyeli gençler ve yetişkinler için çıraklık ve mesleki eğitim alanında kurslar ve destekleyici faaliyetler yer alacak. İMEP ile çıraklık eğitimini tanıtılarak kayıt dışı işlerde çalışan ve çalışma riski olan çocukların çalışma hayatından eğitime yönlendirilmesi yoluyla çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesi hedefleniyor. Programın uygulanacağı illerdeki yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler de gerçekleştirilecek. Bu amaçla İMEP kapsamında 12 ilde faaliyet gösteren gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 35 mesleki eğitim kurumuna yönelik personel ve rehber öğretmenlere psiko-sosyal destek eğitimi, çırak öğrenciler için öğle yemeği katkısı, küçük ölçekli yapı işleri ve eğitim araç-gereç temini desteği verilecek. Ayrıca yerel mekanizmalarda görevli temsilcilere yönelik eğitim çalışmaları, Suriyeli genç ve yetişkinlere Türkçe konuşma ve dil eğitimi, kariyer becerileri kursları, İŞKUR'a kayıt, mevcut becerileri belgelendirme, iş kurma konularında danışmanlık ve destek hizmetleri sunulacak. Program kapsamında, çırak öğrenci yetiştiren ve yetiştirebilecek olan esnaf-sanatkâr işletmeleri başta olmak üzere KOBİ'lere ve çocuklarına doğru şekilde rehberlik edebilmeleri için ailelere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.”

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; program süresince verilecek eğitimler boyunca 36 bin 800 Türk vatandaşı ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeli katılımcı, eğitim ve iş ortamlarında sıklıkla bir araya gelecek, sosyal uyum becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler aracılığıyla birlikte öğrenme, fikir alışverişinde bulunma ve sosyalleşme imkânı elde edecek. Açıklamada, Program vasıtasıyla çıraklık ve mesleki eğitim sisteminde kalıcı sistemsel iyileştirmelerin elde edilmesi, çıraklık ve mesleki eğitimin sunduğu avantajlara dikkat çekilerek daha fazla gencin ve yetişkinin sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişmesini sağlayacak mesleki becerileri edinmesi beklendiği belirtildi.

Programın 16 Aralık 2020 tarihinde dijital ortamda düzenlenen açılış etkinliğinde konuşma yapan Expertise France Barış, İstikrar ve Güvenlik Bölümü Başkanı Jérôme Heitz, kamu kurumlarıyla yapılacak güçlü bir iş birliğinin başarılı bir uygulamanın anahtarı olduğunu söyleyerek program ortakları arasında oluşan sinerjiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu durumun programın başarısındaki rolüne dikkat çekti. İMEP'in sahaya tam anlamıyla girmek için hazır olduğunu ifade eden Heitz, Türkiye'nin dünyada en fazla sayıda mülteciyi ağırlayan ülke konumunda olduğuna işaret ederek bu durumun pandemiyle birlikte çok daha külfetli bir görev olduğunu ve bu anlamda İMEP'in Türk ve Suriyeli genç ve yetişkinlerin ekonomik dayanıklılıklarını güçlendirmek noktasında önemli bir program olduğunu belirtti. İMEP'in Millî Eğitim Bakanlığı ve TESK'in destek, bağlılık ve katkıları olmaksızın gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir program olduğunu vurgulayan Jerome Heitz, program sayesinde ilgili hedef grupların mesleki eğitim becerileri kazanacağını ve kayıtlı istihdamın bir parçası olacağını belirtti.