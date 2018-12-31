ÇMS '8. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması' sergisine ev sahipliği yapacak

yılında düzenleyeceği 8. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması' resim sergisine ev sahipliği yapacak

ÇSM, SAKÜDER'in kuruluşunun 14. yılında düzenleyeceği 8. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması resim sergisine 7-15 Ocak tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Sergide yurt içi ve yurt dışından 130 ressamın 490 eseri sergilenecek. 2019 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri töreni ise 7 Ocak' ta gerçekleşecek. ÇSM, 17 Ocak'ta kapılarını iki farklı sergi ile açacak. Nurtaç Özler'in “Geçmiş-Gelecek Bağlamında Retrospektif Resim Sergisi” ve Hümeyra Erdem'in kişisel sergileri sanatseverlerle buluşacak. ÇSM, 19-29 Ocak tarihleri arasında ise Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen “Hekimlerin Resim, Fotoğraf, Seramik ve Heykel Sergisi”ne ev sahipliği yapacak. ÇSM, 30 Ocak tarihinde Duran İleri'nin “Mutabık Yalanlar” adlı sergisi ile duvarlarını süsleyecek.

Ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak Yılmaz Güney Sahnesi de 7 Ocak'ta Gönül Dostları Korosu'nun Türk sanat müziği konseri, 11 Ocak'ta Çankaya Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun "2019'a Merhaba THM" konseri ve 12 Ocak'ta Vefa Türk Müzik Topluluğunun "Vefa'nın Sesi'nde 2019'a Merhaba" Konserini dinleyici ile buluşturacak. 30 yılı aşkın bir süredir pek çok sanatçıya nefesiyle eşlik eden Bilgin Canaz da solist olarak yer aldığı grubuyla Yılmaz Güney Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. 22 Ocak'ta gerçekleşecek olan Bilgin Canaz Ensemble konseri ücretsiz olarak gerçekleşecek. Yer fişleri 14 Ocak'tan itibaren Yılmaz Güney Sahnesi'nden temin edilebilecek.

Çankaya Belediyesinin Kızılay'ın merkezindeki sanat galerisi Galeri Çankaya, farklı bir sergiye ev sahipliği yapacak. 'abARTık' adlı sergi dünyada ilk kez kamıştan yapılmış küçük sanatsal heykellerinden oluşuyor. Sergi 3-18 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek.