Çocuk filmleri festivali başlıyor

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "3. Çocuk Diyarı Film Festivali" ile birbirinden güzel 66 film, 10 Kasım'dan itibaren Ankaralı çocuklarla buluşacak.

Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri her ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü öncesinde Başkentteki en büyük etkinliklerden birine daha imza atmaya hazırlanıyor. Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "3. Çocuk Diyarı Film Festivali" ile birbirinden güzel 66 film Ankaralı çocuklarla Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde buluşacak.

Şubadap konseri

10-17 Kasım arasında sürecek festivalin açılışı 9 Kasım saat 17'de Gençlik Parkı Büyükşehir Tiyatro Salonunda gerçekleşecek. Gençlik Parkı içinde düzenlenecek açılışta kısa animasyon filmler, çocuk tiyatro ve dans grupları minik Ankaralılarla buluşurken, etkinlik ünlü çocuk grubu "Şubadap" konseriyle sona erecek.

Atölyeler de var

Festival kapsamında ayrıca Çankaya Belediyesi Bademlidere Çankaya Evi'nde çocuklara özel birbirinden eğlenceli atölyeler düzenlenecek. Satrançtan, dramaya, karikatürden, yazarlığa kadar 8 farklı eğitim atölyesi 11 Kasım'dan itibaren Bademlidere'de Başkentli çocuklarla buluşacak. Festival programına ve ayrıntılı bilgiye festivalin resmi internet adresi olan www.cocuksineması.com'dan ulaşılabilir.