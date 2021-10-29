Çocuk gündüz bakımevlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Anıtkabir'i de ziyaret eden minikler, eğitim gördükleri çocuk gündüz bakımevlerinde Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiirler okuyarak, dans gösterileri sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar hizmete açtığı 4 çocuk gündüz bakımevinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. 37-66 aylık minikler, Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra eğitim gördükleri çocuk gündüz bakımevlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir araya geldi. Batıkent, İşçi Blokları, Ahmetler ve Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiir ve dans gösterileriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen etkinliklere katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kreşler Koordinatörü Nagehan Turpçu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi gündüz bakımevlerimizde 200'ü aşkın çocuğumuzla Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutladık” dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nı öğretmenleri ve aileleriyle birlikte coşkuyla kutlayan minikler gönüllerince eğlendi.