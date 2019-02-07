Çocuk kulüpleri ikinci döneme hazır

850 çocuğun faydalandığı Çocuk Kulüpleri ikinci dönem eğitim yılında da tam kapasite hizmet verecek.

850 çocuğun faydalandığı Çocuk Kulüpleri ikinci dönem eğitim yılında da tam kapasite hizmet verecek. Okul eğitimi sonrası Türkçe, İngilizce, matematik ve fen derslerine takviye niteliğindeki dersler Bademlidere, Cebeci, Sokullu, Mürsel Uluç ve Karapınar Çankaya Evlerinde veriliyor. Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara yönelik Çocuk Kulüpleri programı en yoğun Bademlidere Çankaya Evi'nde gerçekleştiriliyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 15.00'den sonra adeta okula dönüşen Bademlidere Çankaya Evi eğitim kalitesiyle de velilerin ve çocukların tercih ettiği bir adres oluyor. Bademlidere Çankaya Evi Çocuk Kulübü 350 çocuğa eğitim veriyor. Program kapsamında çocuklar eğitmenlerle birlikte ödevlerini tamamlama, test çözme gibi çalışmalarda bulunuyor. Çankaya Evlerindeki eğitimler şu şekilde gerçekleşiyor: Bademlidere Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe, Karapınar Salı-Perşembe, Cebeci Cumartesi-Pazar, Mürsel Uluç Cumartesi, Sokullu ise Pazar günleri.