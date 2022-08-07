Çocuk Trafik Eğitim Parklarında 254 bin çocuğa trafik bilinci aşılandı

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının iş birliğiyle çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen 'Çocuk Trafik Eğitim Parkları' projesi ile 4-12 yaş grubundaki çocuklara trafik kuralları, uygulamalı ve teorik olarak anlatılıyor. 66 ilde oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parklarında, 2020 yılından bu yana 254 bin 787 çocuk, eğitici personel eşliğinde teorik ve uygulamalı modelde eğitim aldı. Çocuklara özel hazırlanan trafik eğitim parklarında, emniyet kemeri kullanımından, karşıdan karşıya geçme ve güvenli takip mesafesine kadar birçok trafik kuralı öğretiliyor.

6 ayda yaklaşık 160 bin çocuğa trafik kuralları öğretildi

Proje çerçevesinde şu ana kadar 66 ilde 124 Çocuk Trafik Eğitim Parkı tamamlanarak faaliyete geçti. Parklarda; 2020 yılında 40 bin 668 çocuğa, 2021 yılında yüzde 7 artışla 54 bin 258 çocuğa eğitim verildi. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise 159 bin 858 çocuk, trafik eğitim parklarında teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkları ülke genelinde yaygınlaştırılıyor

Trafik kurallarının uygulamalı ve teorik anlatıldığı trafik eğitim parklarının ülke geneline yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürüyor. Bu yıl Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde faaliyete başlayan Çocuk Trafik Eğitim Parklarına yıl sonuna kadar 12 adet daha eklenmesi planlanıyor. 2022 yılında, Ağrı, Bingöl, Batman, Bitlis, Edirne, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye ve Samsun illerinde faaliyete geçirilmesi planlanan Çocuk Trafik Eğitim Parklarının projelendirilme çalışmaları sürüyor.