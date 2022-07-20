Çocuklar afetlere hazırlığı öğreniyor

Türkiye, hem coğrafi konumu hem de küresel iklim krizi sebebiyle birçok doğal felakete karşı risk ihtimali en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Son yıllarda gerçekleşen afetlerle çokça insanın ölümü ya da kaybolması, toplumların iklimle bağlantılı afetlere karşı nasıl hazırlanıp karşılık vermesi gerektiği sorusunu gündeme getirdi. Bu soruya yanıt bulmak adına Save the Children Türkiye Ülke Ofisi Afetlere Hazırlık Planı ve Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü iş birliğiyle oluşturulan proje, çocukların afetlere karşı farkındalıklarının arttırılması ve afet sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimler vermeyi hedefliyor.

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü, 2013 yılından bu yana 4-18 yaş grubuna koruyucu, önleyici ve farkındalık oluşturmaya yönelik, çocuklarla, psikososyal destek, çocuk koruma, sosyal uyum, gençlerin güçlendirilmesi ve eğitime destek faaliyetleri yürütüyor. Projede, göçe maruz kalan çocukların uyum sorunlarını en aza indirmek, travmalarını atlatabilmelerine destek olmak, farklı kültürlerle beraber yaşama bilincini geliştirmek ve kişisel gelişimlerine ve eğitime erişimlerini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Save the Children Türkiye Ülke Ofisi iş birliğiyle afetlere hazır bir nesil yetişiyor

Şubat 2022'de başlayan iş birliği çerçevesinde, afetlere hazırlıklı olmanın, çevrede bulunan tehlikeleri ve riskleri saptamanın muhtemel can ve mal kayıplarını azaltmada büyük bir öneminin ve etkisinin olduğu bilinciyle, 6-18 yaş grubu çocuklarla okullarda ve faaliyet alanında bir araya gelinerek afetlere hazırlık eğitimleri verildi.

Eğitimler; Türkiye'de en sık rastlanan deprem, sel, orman yangını ve heyelan afetlerinden ve bu afetlere hazırlık süreçlerinden oluşuyor. Eğitime katılan çocuklar, doğal afetler için alınması gereken önlemleri afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri canlandırma, hikaye anlatımı ve çizim gibi yöntemlerle öğrendi.

Bugüne kadar 3 binin üzerinde çocuğun katıldığı eğitimler; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da uygulanıyor. Uygulanan eğitimlerle 4 binin üzerinde çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.