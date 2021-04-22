Çocuklar için sosyal mesafeyi ölçme ve koruma etkinliği düzenlendi

Tusaş-Kazan Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknoloji Programı 1'inci Sınıf öğrencileri Ölçme Tekniği ve Değerlendirme dersi kapsamında, ilköğretim çağındaki öğrencilere sosyal mesafeyi nasıl belirleyeceklerini öğretmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Doç. Dr. Battal Doğan'ın yürütücüsü olduğu “Sosyal Mesafeyi Ölçme ve Koruma” sosyal sorumluluk projesinde görev alan öğrenciler, uzunluk ölçer kullanarak sosyal mesafeyi eğlenceli bir oyunla çocuklara gösterdi. Daha sonra çocuklara bu mesafeyi sürekli kontrol edecekleri bir metot öğrettiler.

Uçak Teknoloji Programında eğitim alan değişik şehirlerde uzaktan eğitim alan 55 öğrenci tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde yaşadıkları bölgelerde yaklaşık 250 ilköğretim çağındaki çocuğa sosyal mesafe öğretildi.