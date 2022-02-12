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Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar

Ankara’nın Sincan ilçesinde küçük yaştaki çocuklar geri dönüşüm kutularının içindeki malzemeleri almaları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde küçük yaştaki çocuklar geri dönüşüm kutularının içindeki malzemeleri almaları vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş caddesi üzerinde bulunan gerişi dönüşüm kutularına hurda kağıt toplayan küçük yaştaki çocuklar tarafından talan edildi. Hayatlarını da tehlikeye atan çocuklar geri dönüşüm kutularının içine girerek içeride bulunan malzemeleri aldılar. Çocukların geri dönüşüm kutularını boşaltmaları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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