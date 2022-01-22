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Çocuklar karnelerini Başkan Altınok'un elinden aldı

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi’nin minik öğrencileri, karnelerini Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un elinden aldı.

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nin minik öğrencileri, karnelerini Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un elinden aldı.


Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi dönem sonu töreni Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çocuklar karnelerini Keçiören Belediye Başkanı Altınok'un elinden aldı. 31 okul öncesi öğrencisine karne dağıtımı yapılırken, toplamda 619 öğrenciye de katılım belgesi verildi. Karne ve katılım belgesi dağıtımının ardından program, okul öncesi öğrencilerinin hazırladığı dans gösterileriyle devam etti.


Törende konuşan Altınok, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her alanda yetiştirmemiz lazım. Bu dünya bizim değerlerimizden ayrı bir dünya. İletişim çağı çok hızlı gelişiyor. Bunları faydalı işler için kullanmamız lazım. Dünyanın en pahalı şirketleri bilişim şirketleri. Bu şirketlerin her alanda faaliyetleri var. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Onların geleceği için her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

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