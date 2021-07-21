Çocuklar pandemi sonrası ‘normal hayata' sporla alışıyor

Olimpik İltica Vakfı'nın finansal desteği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı; Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde yürütülen “Spor ile Sosyal Uyum Projesi” kapsamında Türk ve sığınmacı gençler, 5 şehirde 15 farklı spor dalında akranlarıyla bir araya gelerek hem yeni bir spor öğreniyor, hem de sosyal uyumu yakalıyor. SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Kadir Beyaztaş, projenin Mayıs ayında başlayan altıncı dönemine ilginin önceki dönemlere göre çok daha yoğun olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde evde kalmaktan en çok yakınanların başında çocuklar geliyor. Çocuklar normalleşme kapsamında pandemi öncesi düzenlerine dönmeye çalışırken, spor da bu konuda en büyük yardımcıları. Spor ile Sosyal Uyum Projesi'nin altıncı dönemi kapsamında bin 200 çocuk 5 farklı şehirde 15 farklı spor dalında eğitim alıyor. 2019 yılı sonbaharında başlayan proje kapsamında ilk 5 dönemde eğitim gören toplam çocuk sayısı ise 4500. Beyaztaş, çocukların voleyboldan yüzme ve güreşe kadar farklı dallarda spor yaptığını, bu faaliyetlerin Türk ve sığınmacılar arasındaki sosyal uyumu güçlendirdiğini vurguluyor. Özellikle pandemide evde sıkılan çocukların bu kurslar sayesinde yeniden normal hayata alıştığını anlatan Beyaztaş, “SGDD-ASAM olarak pandemi döneminde çocukların evlerine kapalı olarak geçirdikleri vakti en verimli hale getirmek için pek çok çevrim içi etkinlik düzenledik ancak uzun süre yalnızca bilgisayar ekranları başından birbirleriyle iletişim kurabilen çocuklar, akranlarını özlediler. Kurslarımızda takım ruhu içinde hareket ederek, özledikleri sosyal hayata da kavuşuyorlar. Projemiz normalde sosyal uyumu sağlayan bir proje ama pandemi sonrasında çocukların yeniden “sahalara” dönmesi için de bir fırsat oldu” diye konuştu.

Mersin'de badminton kursuna katılan 13 yaşındaki Serhan Bolat, pandemide evdeyken spor yapamadığını, “yasaklar nedeniyle çok sıkıldığını” söylüyor. Kursların sosyalleşmelerine katkı sağladığını aktaran Bolat, “Spor yaparken normal hayatımıza döndüğümüzü hissediyorum. Çok özlemiştim spor yapmayı, burada hep birlikte tekrar badminton oynamaya başladık. Burada sığınmacı olan yeni arkadaşlarla tanışıyoruz” dedi.

Ankara'da voleybol kursuna katılan 11 yaşındaki Iraklı Şirin Al Yetim, sporla bu kurslar sayesinde tanışmış. Pandemi öncesinde olduğu gibi akranlarıyla bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Şirin Al Yetim, “Evde çevrim içi derslere katılıyordum ve de televizyon izliyordum. Bu kurslar bizim için önemli bir fırsat. Daha önce Türk arkadaşım yoktu, kurs sayesinde Türk arkadaşım oldu” şeklinde konuştu.